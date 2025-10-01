In Erlau heulen die Sirenen: Alle Feuerwehren rücken aus

Am Mittwochabend wurde an den Bahnhäusern in Schweikershain der Ernstfall geprobt.

Sirenen, Blaulicht und jede Menge Feuerwehrautos. Was war am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Gemeinde Erlau los? Ziel für die insgesamt gut 60 Einsatzkräfte waren die Bahnhäuser in Schweikershain. Dort kam Rauch aus einem Gebäude, eine Person musste gerettet werden. Durch den dichten Qualm kam es wohl auch zu einem Unfall: Zwei Autos...