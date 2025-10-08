In Lunzenau verschwindet der Schöllhammer: Haus am Ring wird nun abgerissen

Rochlitz
Innerhalb der Herbstferien muss das Gebäude Am Ring 6 in Lunzenau weg. Deshalb gibt es eine Sperrung und eine Ampelregelung
Das Seitengebäude ist schon abgetragen, derzeit frisst sich ein Abrissbagger in das Hinterhaus des als Schöllhammer bekannten Gebäudekomplexes Am Ring 6 in Lunzenau. Auf den ersten Blick macht das gelbe Haus nicht den schlechtesten Eindruck. Die Zeit für den Abriss ist knapp bemessen, denn nach den Herbstferien soll der Schulbus wieder auf der...
