In Wechselburg brannte bereits am Gründonnerstag ein Osterfeuer

Viele Wechselburger und Gäste aus der Region trafen sich dazu am Ufer der Zwickauer Mulde. Was sie dort erleben konnten.

Die ersten traditionellen Osterfeuer in der Region brannten am Gründonnerstag, so auch in Wechselburg. Die lodernden Flammen und das dazu gebotene Programm zogen zahlreiche Besucher an. Viel Arbeit hatten dort die Mitglieder des örtlichen Jugendclubs am Grill. Wer wollte, konnte sich auch Knüppelkuchen an einer Feuerschale zubereiten. Für...