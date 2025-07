Italienisches Eis aus Penig: Das Handwerk haben die Mittelsachsen in Italien gelernt

Holunder-Vanille, Rhabarber-Vanille, Gartentraum mit Basilikum und Pfefferminze: Carmen Hainich und Tochter Caterina Münch sind für ihr Eis im Hofladen in Langenleuba-Oberhain weithin bekannt.

Freibäder, unterirdische Gänge und schattige Plätze: „Abkühlung“ hätte in diesem Jahr das Zeug zum Wort des Jahres. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, durchzuatmen: Eis. Und zwar echtes italienisches Eis. Kurios dabei: Dieses gibt es in Hainichs Hofladen im Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain. Auch in ungewöhnlichen...