Jetzt mit Video: Nach Großbrand in Lunzenau läuft schon die Spendenaktion an

Ein Einfamilienhaus ist in Klein Schlaisdorf bei Lunzenau niedergebrannt. Gasflaschen im Haus explodierten und behinderten so die Löscharbeiten. Die Stadt koordiniert nun die Hilfe für die Bewohner.

Der Anblick am Morgen nach dem Großbrand in der Ortslage Klein Schlaisdorf bei Lunzenau ist erschreckend. Ein Wohnhaus ohne Dach, der Schornstein ragt wie ein Mahnmal in den Himmel, Nebengelasse sind völlig zerstört. Mitten im Chaos kümmert sich ein Mann um seine Tiere, um Gänse, Enten und Katzen. Es ist der 53-jährige Bewohner, der die...