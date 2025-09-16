Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Rathaus in Lunzenau, Karl-Marx-Straße 1.
Das Rathaus in Lunzenau, Karl-Marx-Straße 1. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rochlitz
Joe Cocker trifft Westernhagen: Ansturm auf Konzert im Rathaus Lunzenau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Musik zweier großer Stars aus einer Kehle. Das gibt es am Donnerstag in Lunzenau sogar bei freiem Eintritt - aber es gibt nun keine Karten mehr.

Musikgenuss auf Spendenbasis - so funktionieren die Konzerte im Rathaus Lunzenau. Eintritt wird nicht verlangt, aber man sollte sich rechtzeitig anmelden. Für die Veranstaltung am Donnerstag ist dies nun zu spät, für „Cocker meets Westernhagen“ sind keine Plätze mehr frei. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. „Wir haben leider nur 60...
09:00 Uhr
2 min.
Sportler, Tanz, Film und Konzert - vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Der Film „13 Steps“ über Edwin Moses (hier mit seinem Sohn Julian).
Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis ist weit gespannt - er reicht von Filmvorführungen bis zu Rockmusik.
Steffen Jankowski
03.09.2025
4 min.
Mehr Muslime als Katholiken: Zehn Fakten zur Evangelischen Oberschule Lunzenau
Die Evangelische Oberschule Lunzenau ist mit einem Gottesdienst im Freien ins neue Schuljahr gestartet.
Die christliche Schule besteht nun 20 Jahre, hat kaum Ausfall, günstiges Mittagessen, tägliche Andachten und Handyverbot. Religion ist als Fach wichtig. Aber wie viele Kinder sind kirchlich gebunden?
Falk Bernhardt
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel