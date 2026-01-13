Jugendliche in Penig: Der Traum vom eigenen Treffpunkt wackelt

Die Idee eines selbst verwalteten Jugendclubs ist gut, doch die Praxis zeigt die Schwächen. Ohne klare Unterstützung bleibt das Vorhaben stecken. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Es klang fast zu schön, um wahr zu sein. Die Stadt Penig stellt Räume im Waldhaus zur Verfügung, hilft bei der Finanzierung von Wandfarbe und Einrichtung und kümmert sich um die Elektrik. Die Jugendlichen gestalten ihren Jugendclub selbst und legen die Öffnungszeiten selbst fest. Doch das Vorhaben kommt nicht voran. Zwar wurde die Elektrik...