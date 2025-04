Jugendlicher zündelt mit Wunderkerzen und löst Brand aus

Wunderkerzen haben in Lunzenau zu einem Brand geführt. Ein Jugendlicher wurde verletzt, als ein Hochstand Feuer fing.

In Lunzenau ist am Samstag ein Jugendlicher verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hatte dieser sich am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr an einem Hochstand unweit eines Feldweges in der Straße An der Bahn aufgehalten und dort mit Wunderkerzen gezündelt. Als die Schachtel daraufhin Feuer fing, geriet der gesamte Hochstand...