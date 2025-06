Junger Biker stürzt bei Lunzenau und verletzt sich schwer

Ein 16-Jähriger musste zur Behandlung in eine Klinik, nachdem er mit seinem Leichtkraftrad gegen ein Zaun und einen Briefkasten gestoßen war.

Lunzenau.

Ein Jugendlicher hat sich am Dienstagnachmittag bei Lunzenau bei einem Unfall mit einem Motorrad schwer verletzt. Wie die Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion Sara Mourao mitteilte, war ein 16-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit einem Kleinkraftrad der marke Betamotor auf der Burgstädter Straße (S 247) in Richtung Lunzenau unterwegs. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei beschädigte er einen angrenzenden Zaun sowie einen Briefkasten. Der 16-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden an Motorrad, Zaun und Briefkasten beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (kru)