Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ist zu einem Unfall nach Lunzenau gerufen worden.
Die Polizei ist zu einem Unfall nach Lunzenau gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei ist zu einem Unfall nach Lunzenau gerufen worden.
Die Polizei ist zu einem Unfall nach Lunzenau gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Rochlitz
Junger Fahrer bei Unfall in Lunzenau verletzt
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall in Lunzenau wird ein 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was passierte in der Rechtskurve?

Ein Fahrer ist bei einem Unfall in Lunzenau so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Ortsverbindungsstraße K 8258 in Richtung Lunzenau unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und geriet bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
14:30 Uhr
1 min.
Unfall in Freiberg: Jugendlicher schwer verletzt
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei in Freiberg gerufen worden.
Ein 65-jähriger VW-Fahrer übersieht einen 17-jährigen Motorradfahrer in Freiberg. Der Zusammenstoß hatte ernste Folgen. Was steckt dahinter?
Babette Philipp
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
10.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall bei Markneukirchen
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Markneukirchen gerufen worden.
In der Nähe von Markneukirchen kippte ein Auto nach einem Fahrfehler um. Die Fahrerin musste aus dem Wrack befreit werden.
Babette Philipp
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel