Junger Fahrer bei Unfall in Lunzenau verletzt

Bei einem Unfall in Lunzenau wird ein 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was passierte in der Rechtskurve?

Ein Fahrer ist bei einem Unfall in Lunzenau so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Ortsverbindungsstraße K 8258 in Richtung Lunzenau unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und geriet bei der...