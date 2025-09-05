Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch Leonie Wittwer (l.) und Melina Winkelmann beteiligten sich am Freitag an der Typisierungsaktion der Euro-Schule in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Auch Leonie Wittwer (l.) und Melina Winkelmann beteiligten sich am Freitag an der Typisierungsaktion der Euro-Schule in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Kampf gegen den Krebs: Erzieher in Rochlitz wollen Viny helfen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Schicksal des an Blutkrebs erkrankten Viny bewegt junge Leute in Rochlitz. Die Euro-Schule hat nun mögliche Stammzellspender in die Kartei der DKMS gebracht und gezeigt, wie schnell man helfen kann.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. So wirbt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für eine Stammzellspende. Wie schnell das wirklich geht, haben nun die Freiwilligen der Euro-Schule in Rochlitz gezeigt. Die Ausbildungseinrichtung für Sozialassistenten und pädagogische Fachkräfte führte am Freitag selbst eine Typisierung durch, mit...
