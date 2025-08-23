Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kaninchenzucht ist auch etwas für Teenager: Geschwister aus Stein zeigen ihre Tiere bei großer Schau in Rochlitz

Ronja und Hugo Heilmann aus Stein züchten Kaninchen.
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Ronja und Hugo Heilmann aus Stein züchten Kaninchen.
Ronja und Hugo Heilmann aus Stein züchten Kaninchen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Rochlitz
Kaninchenzucht ist auch etwas für Teenager: Geschwister aus Stein zeigen ihre Tiere bei großer Schau in Rochlitz
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Ronja und Hugo Heilmann müssen zweimal täglich füttern, damit sich ihre Kaninchen prächtig entwickeln. Der Einsatz der Jugendlichen hat sich jetzt ausgezahlt.

„Das machen nicht viele, die ich kenne“, weiß Ronja Heilmann (14) aus Stein. Gemeinsam mit ihrem Bruder Hugo pflegt sie ein Hobby, das man zunächst eher nicht mit Jugendlichen in Verbindung bringt: Sie züchten Kaninchen.
