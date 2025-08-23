Kaninchenzucht ist auch etwas für Teenager: Geschwister aus Stein zeigen ihre Tiere bei großer Schau in Rochlitz

Rochlitz
Ronja und Hugo Heilmann müssen zweimal täglich füttern, damit sich ihre Kaninchen prächtig entwickeln. Der Einsatz der Jugendlichen hat sich jetzt ausgezahlt.
„Das machen nicht viele, die ich kenne“, weiß Ronja Heilmann (14) aus Stein. Gemeinsam mit ihrem Bruder Hugo pflegt sie ein Hobby, das man zunächst eher nicht mit Jugendlichen in Verbindung bringt: Sie züchten Kaninchen.
