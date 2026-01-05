MENÜ
  • Kaninchenzüchter aus Sachsen und Thüringen präsentieren seltene Rassen auf der Erlauer Rammlerschau

Bild: Hösel/Archiv
Kaninchen wie diese zu einer früheren Schau können am Wochenende in Erlau bewundert werden. Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Kaninchenzüchter aus Sachsen und Thüringen präsentieren seltene Rassen auf der Erlauer Rammlerschau
Von Alexander Christoph
Im Vereinshaus in Erlau tummeln sich demnächst rund 260 Rammler. Zu den vorherigen Auflagen kamen jeweils Hunderte, um die Tiere zu bestaunen und zu kaufen.

Kaninchenzüchter aus Sachsen und Thüringen werden für den 10. und 11. Januar in Erlau erwartet. Am Wochenende geht im Vereinshaus in der Ahornstraße 13 die inzwischen 32. Erlauer Rammlerschau über die Bühne. Knapp 260 Rammler werden von 60 Züchtern aus mehr als 30 Vereinen präsentiert. Wie der Vereinsvorsitzende des ortsansässigen...
