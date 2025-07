Rochlitz 27.07.2025

Karls Erlebnisdorf in Döbeln: So geht es in den Mais - und aus dem Labyrinth heraus

Die neue Attraktion bei Karls in Döbeln wird gut angenommen. Viele Familien waren im Maislabyrinth. Auch dort kommt man um die Erdbeere nicht herum. Es ist ein Spaß für die Familie und für „Einzelkämpfer". Im Karls Erlebnisdorf in Döbeln ist zum zweiten Mal nach 2024 ein Irrgarten eröffnet worden. An drei Stellen wurden Traktoren aus Strohballen aufgestellt, die als Kulisse für ein Familienfoto dienen. Hunderte Gäste sind am Wochenende schon ins Mais-Labyrinth gegangen - und haben...