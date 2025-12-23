Karls, Kino und Köbe: Vier Tipps für Heiligabend von Döbeln bis Freiberg

Ein Spaziergang im kleinsten Zoo Sachsens oder doch lieber (fast) allein auf der Sackrutsche im Erlebnisdorf? Was man vor der Bescherung in Mittelsachsen noch so alles erleben kann.

Heiligabend ist für nicht wenige Menschen noch ein halber Arbeitstag. Man kann aber am 24. Dezember nicht nur einkaufen (meist bis 14 Uhr). Es gibt auch einige Möglichkeiten, zumindest am Vormittag noch etwas zu erleben - oder zu entspannen. Damit kann zumindest ein Teil der Familie in Ruhe noch alle Vorkehrungen für die Bescherung treffen. Das... Heiligabend ist für nicht wenige Menschen noch ein halber Arbeitstag. Man kann aber am 24. Dezember nicht nur einkaufen (meist bis 14 Uhr). Es gibt auch einige Möglichkeiten, zumindest am Vormittag noch etwas zu erleben - oder zu entspannen. Damit kann zumindest ein Teil der Familie in Ruhe noch alle Vorkehrungen für die Bescherung treffen. Das...