Karpfen-Umzug: Der Großteich in Geringswalde wird leergefischt

Einmal jährlich herrscht im Gewässer in der Ortsmitte gähnende Leere: Zum Abfischen und fälligen Wartungsarbeiten am Wehr.

Alles muss raus: Die Fische, die normalerweise im Großteich in Geringswalde ihre Runden drehen, sind umgezogen, und zwar nach Leutenhain bei Königsfeld. Dafür musste das Gewässer komplett abgelassen werden. „Am 23. März stand Geringswalde auf unserem Ablaufplan“, erklärt der Vorstandschef der Fischereigenossenschaft Mittelsachsen, Martin...