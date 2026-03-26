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Ein eher seltener Anblick: Der Großteich in Geringswalde ohne Wasser.
Ein eher seltener Anblick: Der Großteich in Geringswalde ohne Wasser. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein eher seltener Anblick: Der Großteich in Geringswalde ohne Wasser.
Ein eher seltener Anblick: Der Großteich in Geringswalde ohne Wasser. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Karpfen-Umzug: Der Großteich in Geringswalde wird leergefischt
Von Marion Gründler
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Einmal jährlich herrscht im Gewässer in der Ortsmitte gähnende Leere: Zum Abfischen und fälligen Wartungsarbeiten am Wehr.

Alles muss raus: Die Fische, die normalerweise im Großteich in Geringswalde ihre Runden drehen, sind umgezogen, und zwar nach Leutenhain bei Königsfeld. Dafür musste das Gewässer komplett abgelassen werden. „Am 23. März stand Geringswalde auf unserem Ablaufplan“, erklärt der Vorstandschef der Fischereigenossenschaft Mittelsachsen, Martin...
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