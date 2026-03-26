Kellerbrand in Döbeln: Mehr Betroffene als offiziell gemeldet

Rochlitz
Ein Brand im Keller eines Hauses in Döbeln führte zur Evakuierung von mehreren Menschen. Eine Bewohnerin war hier offiziell gemeldet. Nun ermittelt die Polizei.
Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Döbeln sind in der Nacht zum Donnerstag evakuiert worden, nachdem im Keller des Gebäudes ein Brand ausgebrochen war.
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Erschienen am: 26.03.2026 | 09:31 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG