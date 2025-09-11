Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Organisatorin Sabine Wiltschek (li.) mit Helferin Heidi Ronigkeit sind auch diesmal dabei. Bild: Hösel/Archiv
Organisatorin Sabine Wiltschek (li.) mit Helferin Heidi Ronigkeit sind auch diesmal dabei. Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Kinderflohmarkt in Geithain: Wo Familien viel für wenig Geld finden
Redakteur
Von Alexander Christoph
Schnäppchenzeit in Geithain: Der Kinderflohmarkt, von Müttern ehrenamtlich organisiert, hat sich zu einem Anlaufpunkt von Schnäppchenjägern gemausert. Bald ist es wieder soweit.

Diese Veranstaltung haben viele Mütter im Umkreis von 20 Kilometern von Geithain fest im Blick. Die Rede ist vom Kinderflohmarkt, der im Frühjahr und im Herbst in den Räumen der DRK-Werkstätten an der Tautenhainer Straße 13 b stattfindet.
