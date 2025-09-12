Kirche Geringswalde bietet Orgelmusik im Kerzenschein

Die Kantorin der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde Oana Maria Bran entlockt der Ladegast-Schmeißer-Orgel französisch-romantische Klangidylle.

Musikliebhaber erwartet ein besonderer Kunstgenuss. Denn die Martin-Luther-Kirche Geringswalde wird sich zum nächsten Konzert in romantischem Kerzenschein präsentieren. Die Kantorin der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde, Oana Maria Bran, entwickelte ein für diese Stimmung passendes Repertoire. So wird eine Orgelimprovisation über „Hymne an...