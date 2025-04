Kirchgasse in Lunzenau bleibt länger gesperrt

Die Bauarbeiten sind aufwendiger als zunächst gedacht. Bis zu den Sommerferien wird das Projekt nicht zu schaffen sein.

Die Bauarbeiten an der Kirchgasse in Lunzenau verzögern sich. Sie bleibt länger gesperrt als zunächst geplant. Leitungen müssen neu verlegt werden und das dauert länger, informierte Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). Die Stützmauer an der Trasse könne nicht saniert werden, aufwendigere Arbeiten sind nötig, ergänzte er. Das kostet auch...