Peggy Kelch (r.) wurde in den 1980er-Jahren hier eingeschult, nun besuchte sie das Schulhaus mit ihrer Tochter Elly (2.v.r.), die nach der Grundschule hier lernen möchte.
Peggy Kelch (r.) wurde in den 1980er-Jahren hier eingeschult, nun besuchte sie das Schulhaus mit ihrer Tochter Elly (2.v.r.), die nach der Grundschule hier lernen möchte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Uta Steffen ist Schulleiterin am Freien Gymnasium Penig.
Uta Steffen ist Schulleiterin am Freien Gymnasium Penig. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der geschichtsbegeisterte Paul Kolossa trug eine NVA-Uniform von seinem Opa, um Besucher in die Zeit der DDR zu entführen.
Der geschichtsbegeisterte Paul Kolossa trug eine NVA-Uniform von seinem Opa, um Besucher in die Zeit der DDR zu entführen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Theo und Benito (am Tisch in der Bildmitte) stellten im Chemiekabinett „Elefantenzahnpasta“ her.
Theo und Benito (am Tisch in der Bildmitte) stellten im Chemiekabinett „Elefantenzahnpasta“ her. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Kleine Klassen, kaum Ausfall: Was das Freie Gymnasium Penig von anderen Schulen unterscheidet
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Überschaubare Klassen, Lernzeit im Stundenplan und kaum Ausfallstunden: Warum einige Schüler selbst lange Anfahrten nicht scheuen, um hier zu lernen – und wo die Schule inzwischen an Grenzen stößt.

Kurz staut es sich am Samstag im Treppenhaus des Freien Gymnasiums Penig. Eltern folgen mit Kindern den Markierungen durchs Schulhaus in Richtung Chemielabor, wo zwei Achtklässler demonstrieren, wie aus Wasserstoffperoxid, Hefe und Spülmittel in Sekunden Schaum aus einem Standzylinder schießt.
