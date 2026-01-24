Kleine Klassen, kaum Ausfall: Was das Freie Gymnasium Penig von anderen Schulen unterscheidet

Überschaubare Klassen, Lernzeit im Stundenplan und kaum Ausfallstunden: Warum einige Schüler selbst lange Anfahrten nicht scheuen, um hier zu lernen – und wo die Schule inzwischen an Grenzen stößt.

Kurz staut es sich am Samstag im Treppenhaus des Freien Gymnasiums Penig. Eltern folgen mit Kindern den Markierungen durchs Schulhaus in Richtung Chemielabor, wo zwei Achtklässler demonstrieren, wie aus Wasserstoffperoxid, Hefe und Spülmittel in Sekunden Schaum aus einem Standzylinder schießt.