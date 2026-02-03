Kommentar: Keine Parteipolitik mehr im Rochlitzer Bürgerhaus

Rochlitz
Dass die AfD ins Bürgerhaus einlädt, stößt manchem sauer auf. Nun fordert Attila Grafe in einer Petition ein Bekenntnis zur Demokratie. Doch um Rechtsextreme auszusperren, gibt es nur einen Weg.
Attila Grafe und seine Mitstreiter setzen ein klares Signal. Sie zeigen, dass Rochlitz eine bunte Kleinstadt ist, in der sich Menschen für ein friedliches und respektvolles Miteinander einsetzen. Sie zeigen, dass rechtsextremes Gedankengut, Rassismus und Antisemitismus hier nicht geduldet werden. Das ist gut so.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.