Rochlitzer Bürgerhaus: Attila Grafe kämpft gegen Veranstaltungen Rechtsextremer

Im Rochlitzer Bürgerhaus feiern Tausende pro Jahr. Doch der beliebte Treffpunkt wird auch von der AfD für Veranstaltungen genutzt – dem will eine Gruppe um Attila Grafe einen Riegel vorschieben.

Das Rochlitzer Bürgerhaus ist ein Hort der Freude, ein Ort, in dem getanzt, gelacht und gefeiert wird. Bälle, Kabaretts, Konzerte, Hochzeiten, Jubiläen – mehrere tausende Gäste zählt die kommunale Eventlocation pro Jahr. Aber auch politische Parteien nutzen das Bürgerhaus.