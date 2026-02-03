MENÜ
Attila Grafe will erreichen, dass sich Veranstalter im Bürgerhaus zur Demokratie bekennen.
Im Rochlitzer Bürgerhaus findet regelmäßig Veranstaltungen der AfD statt. Doch darüber ist jetzt eine Kontroverse entbrannt.
Rund 100 Menschen, darunter Linken-Politikerin Juliane Nagel, protestierten Ende August gegen eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus.
Im Rochlitzer Bürgerhaus findet regelmäßig Veranstaltungen der AfD statt. Doch darüber ist jetzt eine Kontroverse entbrannt.
Rund 100 Menschen, darunter Linken-Politikerin Juliane Nagel, protestierten Ende August gegen eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus.
Rochlitz
Rochlitzer Bürgerhaus: Attila Grafe kämpft gegen Veranstaltungen Rechtsextremer
Von Alexander Christoph
Im Rochlitzer Bürgerhaus feiern Tausende pro Jahr. Doch der beliebte Treffpunkt wird auch von der AfD für Veranstaltungen genutzt – dem will eine Gruppe um Attila Grafe einen Riegel vorschieben.

Das Rochlitzer Bürgerhaus ist ein Hort der Freude, ein Ort, in dem getanzt, gelacht und gefeiert wird. Bälle, Kabaretts, Konzerte, Hochzeiten, Jubiläen – mehrere tausende Gäste zählt die kommunale Eventlocation pro Jahr. Aber auch politische Parteien nutzen das Bürgerhaus.
