Kommentar zu Silvester in Rochlitz: Müllberg der Schande

Rochlitz
Rochlitz erlebte ein fröhliches Silvesterfest, doch die Spuren der Feierlichkeiten waren am Morgen deutlich sichtbar. Hier ist Eigenverantwortung gefragt.
Was war das wieder für ein Fest in dieser Silvesternacht? Schon den ganzen Tag über hörte man die Böller und kurz nach der Dämmerung stiegen die ersten Raketen in den Himmel. Ab Mitternacht fauchte, zischte und funkelte es fast eine Stunde lang über Rochlitz. Überall lagen sich die Menschen in den Armen und wünschten sich ein gutes,...
