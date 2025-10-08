Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eltern müssen für den Besuch Kindertagesstätte wieder tiefer in die Tasche greifen.
Eltern müssen für den Besuch Kindertagesstätte wieder tiefer in die Tasche greifen.
Meinung
Rochlitz
Kommentar zum Elternbeitrag für Kitas: Kommunen wie Lunzenau werden allein gelassen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der nächste Stadtrat hat höhere Beiträge für die Kita beschlossen, beschließen müssen. Mit 302 Euro wurde in Lunzenau eine Schmerzgrenze erreicht. Ein Ende der Kostenspirale ist aber nicht abzusehen.

Ab Januar sind es 302 Euro, die eine Familie in Lunzenau für einen Krippenplatz zuzahlen muss. Es ist der Höchstsatz, der nur selten zur Anwendung kommt. Dennoch wird es Familien geben, die das zahlen müssen. In anderen Kommunen wurde diese Schmerzgrenze längst überschritten. Damit ist das Kindergeld von 255 Euro (seit Jahresbeginn) längst...
