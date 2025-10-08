Kommentar zum Elternbeitrag für Kitas: Kommunen wie Lunzenau werden allein gelassen

Rochlitz
Der nächste Stadtrat hat höhere Beiträge für die Kita beschlossen, beschließen müssen. Mit 302 Euro wurde in Lunzenau eine Schmerzgrenze erreicht. Ein Ende der Kostenspirale ist aber nicht abzusehen.
Ab Januar sind es 302 Euro, die eine Familie in Lunzenau für einen Krippenplatz zuzahlen muss. Es ist der Höchstsatz, der nur selten zur Anwendung kommt. Dennoch wird es Familien geben, die das zahlen müssen. In anderen Kommunen wurde diese Schmerzgrenze längst überschritten. Damit ist das Kindergeld von 255 Euro (seit Jahresbeginn) längst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.