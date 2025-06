Kommentar zum Kassenautomat in Rochlitz: Schwitzen vor dem Stadtbad muss nicht sein

Automat statt Kassenhäuschen, Scanner statt geschulter Blick: Im Stadtbad Rochlitz hat moderne Technik Einzug gehalten. Aber die begeistert nicht Jedermann. Und warum muss man hier zwei Mal anstehen?

Haben Sie schon mal nach einem Konzert in der Schlange am Parkhaus am Automaten gewartet? Das kann dauern. Aber man steht zumindest im Schatten. Kommen nun die heißen Tage in den Sommerferien, ist die Schlange vor dem Stadtbad Rochlitz wohl unvermeidlich. Wer rein will, muss erst an den neuen Kassenautomaten und dann mit dem Ticket das Drehkreuz...