Kommentar zum Unterrichtsausfall in Mittelsachsen: Gleich ist nicht gleich gut

Die Zahlen von Fehlstunden an Schulen sind erschreckend. Wo bislang Lehrer fehlten, helfen nun andere aus - selten freiwillig. Eine Angleichung ist in Sicht: Ein Spiel auf Zeit zu Lasten der Kinder.

Ein Stunde Deutsch weniger stand vorher fest, Kunst komplett gestrichen, Informatik auch. So verwundert schauten vor einem Jahr viele Eltern auf den Stundenplan ihrer Kinder. Das war der geplante Ausfall. Hinzu kam der ungeplante, weil Lehrer zum Beispiel krank wurden. Und wenn Mathe ausfiel und es als Ersatz Geschichte gab, hat das vielleicht... Ein Stunde Deutsch weniger stand vorher fest, Kunst komplett gestrichen, Informatik auch. So verwundert schauten vor einem Jahr viele Eltern auf den Stundenplan ihrer Kinder. Das war der geplante Ausfall. Hinzu kam der ungeplante, weil Lehrer zum Beispiel krank wurden. Und wenn Mathe ausfiel und es als Ersatz Geschichte gab, hat das vielleicht...