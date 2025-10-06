Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kreativen (v. l.): Ingrid Thalheim, Ulla Heinicker, Iris Zschocke und Ute Eschner.
Die Kreativen (v. l.): Ingrid Thalheim, Ulla Heinicker, Iris Zschocke und Ute Eschner. Bild: Marion Gründler
Die Kreativen (v. l.): Ingrid Thalheim, Ulla Heinicker, Iris Zschocke und Ute Eschner.
Die Kreativen (v. l.): Ingrid Thalheim, Ulla Heinicker, Iris Zschocke und Ute Eschner. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Kreative aus Altgeringswalde zeigen Landleben
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vielfalt ist Trumpf beim Hoffest. Ob Pilzberatung, Herbstdekoration basteln oder Geschichtenerfinden, der Mix lässt kaum Wünsche offen.

Eichhörnchen, Fuchs und Igel kommen groß raus. Zumindest bei Mitinitiatorin Ulla Heinicker und ihrer Bastelstunde für Kinder. „Aus einfachen Materialien lassen wir Figuren entstehen, die eine Geschichte erzählen, die dann einfach weitergesponnen werden kann.“ Denn zur achten Auflage des Altgeringswalder Herbstfestes stellen sich Ulla...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
1 min.
Naturschutz im Fokus: Einwohner in Altgeringswalde bauen Entenhaus
Tierschützer Robert Sobolewski beim Befestigen der Rampe für Wasservögel.
Dichter Wildwuchs und ein eher klappriges Gebilde als Unterkunft für Wasservögel rufen Tierschützer und Anwohner auf den Plan.
Marion Gründler
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
13:00 Uhr
2 min.
Altgeringswalde: Zelle bietet Lesestoff rund um die Uhr
Benno und Tilda; hinten Fabio und Sabine Grunert sowie André Winkler (v. l.).
Leseratten in dem Geringswalder Ortsteil müssen nicht mehr fürchten, dass ihnen der Stoff ausgeht. Reichlich Nachschub gibt’s am Begegnungszentrum.
Marion Gründler
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel