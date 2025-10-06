Kreative aus Altgeringswalde zeigen Landleben

Vielfalt ist Trumpf beim Hoffest. Ob Pilzberatung, Herbstdekoration basteln oder Geschichtenerfinden, der Mix lässt kaum Wünsche offen.

Eichhörnchen, Fuchs und Igel kommen groß raus. Zumindest bei Mitinitiatorin Ulla Heinicker und ihrer Bastelstunde für Kinder. „Aus einfachen Materialien lassen wir Figuren entstehen, die eine Geschichte erzählen, die dann einfach weitergesponnen werden kann.“ Denn zur achten Auflage des Altgeringswalder Herbstfestes stellen sich Ulla...