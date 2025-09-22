Kreisstraße zwischen Arras und Milkau weiter gesperrt

Rochlitz
Die Arbeiten an einer Brücke bei Arras dauern länger. Autofahrer müssen die Umleitung drei Wochen länger aushalten.
Ursprünglich sollte die Kreisstraße zwischen Arras und Milkau ab 30. September für den Verkehr wieder offen sein. Daraus wird vorerst nichts, wie Bauamtsleiter Thomas Riedel in der jüngsten Sitzung des Geringswalder Stadtrates mitteilte. Denn inzwischen habe das für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr tätige Bauunternehmen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.