Noch sind die Arbeiten an der Brücke, wie hier im April, nicht gänzlich abgeschlossen.
Noch sind die Arbeiten an der Brücke, wie hier im April, nicht gänzlich abgeschlossen. Bild: Marion Gründler
Noch sind die Arbeiten an der Brücke, wie hier im April, nicht gänzlich abgeschlossen.
Noch sind die Arbeiten an der Brücke, wie hier im April, nicht gänzlich abgeschlossen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Kreisstraße zwischen Arras und Milkau weiter gesperrt
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten an einer Brücke bei Arras dauern länger. Autofahrer müssen die Umleitung drei Wochen länger aushalten.

Ursprünglich sollte die Kreisstraße zwischen Arras und Milkau ab 30. September für den Verkehr wieder offen sein. Daraus wird vorerst nichts, wie Bauamtsleiter Thomas Riedel in der jüngsten Sitzung des Geringswalder Stadtrates mitteilte. Denn inzwischen habe das für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr tätige Bauunternehmen die...
