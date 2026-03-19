Radweg: Zwischen Arras und Obstmühle wird weitergebaut

Ende März geht es an der Asphaltpiste weiter, die einmal Waldheim mit Rochlitz verbinden soll. Saniert wird auch eine Brücke mitten im Wald.

Gute Nachricht für Radler und Wanderer: Ab 30. März werden die Arbeiten am Radweg zwischen Waldheim und Rochlitz von Arras bis Obstmühle auf rund 1,7 Kilometern in Angriff genommen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Behörde ist Bauherrin des rund 20 Kilometer langen Asphaltbandes. Gute Nachricht für Radler und Wanderer: Ab 30. März werden die Arbeiten am Radweg zwischen Waldheim und Rochlitz von Arras bis Obstmühle auf rund 1,7 Kilometern in Angriff genommen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Behörde ist Bauherrin des rund 20 Kilometer langen Asphaltbandes.