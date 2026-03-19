MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke.
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke. Foto: Marion Gründler/Archiv
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke.
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke. Foto: Marion Gründler/Archiv
Rochlitz
Radweg: Zwischen Arras und Obstmühle wird weitergebaut
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende März geht es an der Asphaltpiste weiter, die einmal Waldheim mit Rochlitz verbinden soll. Saniert wird auch eine Brücke mitten im Wald.

Gute Nachricht für Radler und Wanderer: Ab 30. März werden die Arbeiten am Radweg zwischen Waldheim und Rochlitz von Arras bis Obstmühle auf rund 1,7 Kilometern in Angriff genommen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Behörde ist Bauherrin des rund 20 Kilometer langen Asphaltbandes.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Mit Waschbär und Igel für mehr Leichtigkeit auf Chemnitzer Frühgeborenen-Intensivstation
Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel.
Im Klinikum Chemnitz kämpfen die Kleinsten um ihr Leben. Die Umgebung muss dabei nicht zwingend auch so aussehen, zeigt dieses Beispiel.
Denise Märkisch
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
13:24 Uhr
2 min.
Vergewaltigungs-Vorwürfe: Høiby-Anwalt fordert Freispruch
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. (Archivbild)
Die Staatsanwaltschaft will den Sohn der Kronprinzessin für lange Zeit hinter Gittern sehen. Die Verteidigung dagegen plädiert auf Freispruch von den schwersten Vorwürfen. Wie entscheidet das Gericht?
17.03.2026
3 min.
Spedition aus Hermsdorf bei Rochlitz am Limit: Nicht nur Spritpreise bringen Sorgenfalten
Spediteur Ralf Göpel kann zwar auf dem Betriebshof an der eigenen Zapfsäule tanken, doch die hohen Preise muss auch er schlucken.
Die Spritpreise in Deutschland sind im März aufgrund des Iran-Kriegs sprunghaft angestiegen. Auch die erhöhte CO2-Steuer nimmt den Speditionen zunehmend die Luft.
Marion Gründler
21.01.2026
4 min.
„Das wird ein Highlight“: Neben bekannter Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge entsteht Hängebrücke
Diese Skizze zeigt, wie die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen könnte.
Die historische Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz wird nicht zum Radweg. Stattdessen soll nebenan ein Neubau entstehen. Ende Februar könnte das Projekt starten. Doch Eisenbahnfans sind davon nicht begeistert.
Irmela Hennig
Mehr Artikel