Krimi-Abend in Penig: René Seidenglanz liest aus Erzgebirgskrimis

Rochlitz
Der Krimiautor René Seidenglanz liest in Penig. Seine Erzgebirgskrimis begeistern Leser mit Spannung und Geheimnissen.
Am Donnerstag, 2. Oktober, ist in der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig ein besonderer Autor zu Gast: René Seidenglanz. Der Krimiautor ist bekannt für seine Erzgebirgskrimis. Er wurde 1976 in Annaberg-Buchholz geboren, ist Professor für Kommunikationsmanagement, studierter Publizist und Psychologe sowie promovierter...
