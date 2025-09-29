Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
René Seidenglanz (hier mit Autorin Danielle Zinn) liest am 2. Oktober in Penig.
René Seidenglanz (hier mit Autorin Danielle Zinn) liest am 2. Oktober in Penig. Bild: Ronny Küttner/photoron
Rochlitz
Krimi-Abend in Penig: René Seidenglanz liest aus Erzgebirgskrimis
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Krimiautor René Seidenglanz liest in Penig. Seine Erzgebirgskrimis begeistern Leser mit Spannung und Geheimnissen.

Am Donnerstag, 2. Oktober, ist in der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig ein besonderer Autor zu Gast: René Seidenglanz. Der Krimiautor ist bekannt für seine Erzgebirgskrimis. Er wurde 1976 in Annaberg-Buchholz geboren, ist Professor für Kommunikationsmanagement, studierter Publizist und Psychologe sowie promovierter...
