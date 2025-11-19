Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Rochlitzer SSG, hier der Eingangsbereich des Altenheims, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Krisenmanager soll helfen.
Die Rochlitzer SSG, hier der Eingangsbereich des Altenheims, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Krisenmanager soll helfen. Bild: Mario Hösel/Archiv
OB Frank Dehne (parteilos) ist zuversichtlich, dass die SSG bald wieder in ruhigere finanzielle Fahrwasser gerät.
OB Frank Dehne (parteilos) ist zuversichtlich, dass die SSG bald wieder in ruhigere finanzielle Fahrwasser gerät. Bild: Sarah Nägele/Archiv
SSG-Chef Knut Bräunlich erarbeitet mit OB Dehne, Aufsichtsräten und einem Krisenmanager ein Zukunftskonzept.
SSG-Chef Knut Bräunlich erarbeitet mit OB Dehne, Aufsichtsräten und einem Krisenmanager ein Zukunftskonzept. Bild: Wiegand Sturm/Archiv
Die Rochlitzer SSG, hier der Eingangsbereich des Altenheims, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Krisenmanager soll helfen.
Die Rochlitzer SSG, hier der Eingangsbereich des Altenheims, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Krisenmanager soll helfen. Bild: Mario Hösel/Archiv
OB Frank Dehne (parteilos) ist zuversichtlich, dass die SSG bald wieder in ruhigere finanzielle Fahrwasser gerät.
OB Frank Dehne (parteilos) ist zuversichtlich, dass die SSG bald wieder in ruhigere finanzielle Fahrwasser gerät. Bild: Sarah Nägele/Archiv
SSG-Chef Knut Bräunlich erarbeitet mit OB Dehne, Aufsichtsräten und einem Krisenmanager ein Zukunftskonzept.
SSG-Chef Knut Bräunlich erarbeitet mit OB Dehne, Aufsichtsräten und einem Krisenmanager ein Zukunftskonzept. Bild: Wiegand Sturm/Archiv
Rochlitz
Krisenmanager wirft Auge auf Rochlitzer SSG
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft kämpft gegen einen Sturm aus Fachkräftemangel und steigenden Kosten. Doch OB Frank Dehne bleibt optimistisch, dass die städtische Tochter bald wieder sicher in den Hafen steuert.

Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft (SSG) ist in finanzielle schwierige Fahrwasser geraten. „Es waren viele kleine Probleme, die sich zu einem großen verbunden haben“, bringt es OB Frank Dehne (parteilos) auf den Punkt. Zugleich tritt er Gerüchten entgegen, das städtische Tochterunternehmen sei insolvent. „Da ist absolut nichts dran....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
05.11.2025
4 min.
Modernisierung des Stadtbads und Sanierung des Aussichtsturms: Rochlitz investiert kräftig
Das Becken im Rochlitzer Stadtbad muss dringend erneuert werden. Die Arbeiten sollen 2026 beginnen.
Während andere Kommunen den Gürtel enger schnallen müssen, kann Rochlitz einen stattlichen Betrag in seine Infrastruktur pumpen. In Summe geht es um 2,4 Millionen Euro. Die „Freie Presse“ stellt einige Vorhaben vor.
Alexander Christoph
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
10.11.2025
1 min.
Rochlitz treibt Bau von Wohngebiet in Noßwitz voran
Auf dieser Fläche am Ortsteingang von Noßwitz soll das neue Wohngebiet erschlossen werden.
Noch müssen sich potentielle Häuslebauer in Geduld üben. Zwar gibt es Pläne für ein Baugebiet in Noßwitz bei Rochlitz, aber bis zum Startschuss dauert es.
Alexander Christoph
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
Mehr Artikel