Das Publikum im Rathaus Lunzenau war begeistert.
Das Publikum im Rathaus Lunzenau war begeistert. Bild: Wiegand Sturm
Rochlitz
Kultur im Rathaus Lunzenau: Erst „Freiheit“, dann „Knastgeschichten“
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Wenn Joe Cocker auf Westernhagen trifft, ist der Ratssaal in Lunzenau rappelvoll. Im November gibt es die nächste Veranstaltung.

Die Stadt an de Mulde hat keinen großen Veranstaltungssaal, aber ein kulturhungriges Publikum. Gut 70 Besucher drängten sich am Donnerstag im ausgebuchten Ratssaal in Lunzenau, um „Cocker meets Westernhagen“ zu erleben. Sven Kehrer aus Stollberg sang und zelebrierte die Titel von Joe Cocker und Marius Müller-Westernhagen, überzeugte mit...
Mehr Artikel