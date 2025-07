Kulturgenuss in Lunzenau: Humorvolle Filme und tiefgründige Cartoons

Französische Komödien und Leipziger Cartoons begeistern die Lunzenauer: Ulrike Wodner fasziniert im Prellbock mit ihrer Ausstellung „Perlhühner & Schweinehunde“. Schwarzer Humor inklusive.

Wer angesichts des schlechten Wetters in Trübsal verfällt, findet in Lunzenau derzeit Kinoabende und Ausstellungen, die mit Witz und Humor überzeugen. Allein die Kinonacht am Muldenufer am Samstagabend lockte zahlreiche Lunzenauer in den „Prellbock“, dessen Betreiber Matthias Lehmann die Filmvorführung wegen des Dauerregens in den Gastraum...