„Kunst bietet einem so viel mehr als Geld“: Schloss Rochlitz erlebt Ansturm auf Kunsthandwerkermarkt

Kunst trifft auf Handwerk: Der Kunsthandwerkermarkt in Rochlitz zieht Besucher in Scharen an. Handgemachte Unikate und kreative Vielfalt begeistern die Massen. Was treibt die Künstler an?

Kaum hatte der Kunsthandwerkermarkt am Samstag seine Pforten geöffnet, strömten die Besucher in Scharen zum Schloss Rochlitz. Bereits zur Mittagszeit herrschte dichtes Gedränge an und zwischen den Ständen. Es wurde probiert, verkostet, hinterfragt und gekauft. „Hier gibt es nichts von der Stange, alles ist handgemacht“, begründete eine...