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  • „Kunst bietet einem so viel mehr als Geld“: Schloss Rochlitz erlebt Ansturm auf Kunsthandwerkermarkt

Korbmacher Matthias Schlicke aus Eilenburg war zum wiederholten Male als Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz.
Korbmacher Matthias Schlicke aus Eilenburg war zum wiederholten Male als Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Antje Heubach war einst Mathematikerin, hat sich aber ganz dem Handwerk der Buchbinderei verschrieben.
Antje Heubach war einst Mathematikerin, hat sich aber ganz dem Handwerk der Buchbinderei verschrieben. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Susann Rehork aus Lauta stellt seit drei Jahren Duftkerzen selbst her. Vor einigen Monaten hat sie ihr Sortiment um „Dessertkerzen“ erweitert.
Susann Rehork aus Lauta stellt seit drei Jahren Duftkerzen selbst her. Vor einigen Monaten hat sie ihr Sortiment um „Dessertkerzen“ erweitert. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Grit Metz ist Bärenmacherin, bei diesem Handwerk kommen Mohair-Stoff, Pfoten-Velour, Watte und Granulat zum Einsatz.
Grit Metz ist Bärenmacherin, bei diesem Handwerk kommen Mohair-Stoff, Pfoten-Velour, Watte und Granulat zum Einsatz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Korbmacher Matthias Schlicke stellt auch Gartendekorationen aus Flechtmaterialien her.
Korbmacher Matthias Schlicke stellt auch Gartendekorationen aus Flechtmaterialien her. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Antje Heubach bindet nicht nur Bücher aus Leinen oder japanischen Stoffen, sondern illustriert auch Gedichte.
Antje Heubach bindet nicht nur Bücher aus Leinen oder japanischen Stoffen, sondern illustriert auch Gedichte. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Heinz-Ulrich König (links) und Tilman Schwarberg aus Berlin präsentieren farbenfrohe Mode aus Naturmaterialen.
Heinz-Ulrich König (links) und Tilman Schwarberg aus Berlin präsentieren farbenfrohe Mode aus Naturmaterialen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Sängerin Linda Trillhaase sorgte für die passende Musik beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz.
Sängerin Linda Trillhaase sorgte für die passende Musik beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Korbmacher Matthias Schlicke aus Eilenburg war zum wiederholten Male als Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz.
Korbmacher Matthias Schlicke aus Eilenburg war zum wiederholten Male als Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Antje Heubach war einst Mathematikerin, hat sich aber ganz dem Handwerk der Buchbinderei verschrieben.
Antje Heubach war einst Mathematikerin, hat sich aber ganz dem Handwerk der Buchbinderei verschrieben. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Susann Rehork aus Lauta stellt seit drei Jahren Duftkerzen selbst her. Vor einigen Monaten hat sie ihr Sortiment um „Dessertkerzen“ erweitert.
Susann Rehork aus Lauta stellt seit drei Jahren Duftkerzen selbst her. Vor einigen Monaten hat sie ihr Sortiment um „Dessertkerzen“ erweitert. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Grit Metz ist Bärenmacherin, bei diesem Handwerk kommen Mohair-Stoff, Pfoten-Velour, Watte und Granulat zum Einsatz.
Grit Metz ist Bärenmacherin, bei diesem Handwerk kommen Mohair-Stoff, Pfoten-Velour, Watte und Granulat zum Einsatz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Korbmacher Matthias Schlicke stellt auch Gartendekorationen aus Flechtmaterialien her.
Korbmacher Matthias Schlicke stellt auch Gartendekorationen aus Flechtmaterialien her. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Antje Heubach bindet nicht nur Bücher aus Leinen oder japanischen Stoffen, sondern illustriert auch Gedichte.
Antje Heubach bindet nicht nur Bücher aus Leinen oder japanischen Stoffen, sondern illustriert auch Gedichte. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Heinz-Ulrich König (links) und Tilman Schwarberg aus Berlin präsentieren farbenfrohe Mode aus Naturmaterialen.
Heinz-Ulrich König (links) und Tilman Schwarberg aus Berlin präsentieren farbenfrohe Mode aus Naturmaterialen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Sängerin Linda Trillhaase sorgte für die passende Musik beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz.
Sängerin Linda Trillhaase sorgte für die passende Musik beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
„Kunst bietet einem so viel mehr als Geld“: Schloss Rochlitz erlebt Ansturm auf Kunsthandwerkermarkt
Redakteur
Von Julia Czaja
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Kunst trifft auf Handwerk: Der Kunsthandwerkermarkt in Rochlitz zieht Besucher in Scharen an. Handgemachte Unikate und kreative Vielfalt begeistern die Massen. Was treibt die Künstler an?

Kaum hatte der Kunsthandwerkermarkt am Samstag seine Pforten geöffnet, strömten die Besucher in Scharen zum Schloss Rochlitz. Bereits zur Mittagszeit herrschte dichtes Gedränge an und zwischen den Ständen. Es wurde probiert, verkostet, hinterfragt und gekauft. „Hier gibt es nichts von der Stange, alles ist handgemacht“, begründete eine...
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