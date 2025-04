Kurze Nacht für die Feuerwehr Penig: Umgestürzte Bäume sorgen für wenig Schlaf

Ein nächtlicher Alarm hat die Feuerwehr Penig auf den Plan gerufen. Sie musste mehrere umgestürzte Bäume von der Fahrbahn räumen.

Wenig Schlaf für die Feuerwehr Penig: Sie musste in der Nacht von Sonntag auf Montag wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Kurz vor 23 Uhr war die Feuerwehr am Sonntagabend alarmiert worden. Im Markersdorfer Weg waren nach Aussage von Anwohnern mehrere Bäume umgestürzt, die die Fahrbahn in beiden Richtungen blockierten. „Wahrscheinlich...