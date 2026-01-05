Landgericht Chemnitz: Mutmaßlicher Drogendealer aus Geringswalde wartet auf Prozess

Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd in Geringswalde gerät per Zufall ein mutmaßlicher Drogenhändler in die Fänge der Polizei. Knapp ein Jahr danach steht die juristische Aufarbeitung noch aus.

Diese Szenen waren filmreif und erinnerten an einen Krimi. Ein Mann flüchtet in Geringswalde am Abend des 21. Februar vorigen Jahres auf einer Simson vor der Polizei und kracht Minuten später in ein entgegenkommendes Motorrad. Die Quittung folgte Wochen später. Ende Juni flatterte dem 45-Jährigen ein Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen... Diese Szenen waren filmreif und erinnerten an einen Krimi. Ein Mann flüchtet in Geringswalde am Abend des 21. Februar vorigen Jahres auf einer Simson vor der Polizei und kracht Minuten später in ein entgegenkommendes Motorrad. Die Quittung folgte Wochen später. Ende Juni flatterte dem 45-Jährigen ein Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen...