MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach Verfolgungsjagd und Unfall nahmen Polizisten Moped und Motorrad in Augenschein.
Nach Verfolgungsjagd und Unfall nahmen Polizisten Moped und Motorrad in Augenschein. Bild: D. Thomas/Archiv
Bei dem Unfall im Februar 2025 wurden beide Zweiradfahrer verletzt. Bei einem davon, einem mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen.
Bei dem Unfall im Februar 2025 wurden beide Zweiradfahrer verletzt. Bei einem davon, einem mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen. Bild: Dietmar Thomas/Archiv
Nach Verfolgungsjagd und Unfall nahmen Polizisten Moped und Motorrad in Augenschein.
Nach Verfolgungsjagd und Unfall nahmen Polizisten Moped und Motorrad in Augenschein. Bild: D. Thomas/Archiv
Bei dem Unfall im Februar 2025 wurden beide Zweiradfahrer verletzt. Bei einem davon, einem mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen.
Bei dem Unfall im Februar 2025 wurden beide Zweiradfahrer verletzt. Bei einem davon, einem mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen. Bild: Dietmar Thomas/Archiv
Rochlitz
Landgericht Chemnitz: Mutmaßlicher Drogendealer aus Geringswalde wartet auf Prozess
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd in Geringswalde gerät per Zufall ein mutmaßlicher Drogenhändler in die Fänge der Polizei. Knapp ein Jahr danach steht die juristische Aufarbeitung noch aus.

Diese Szenen waren filmreif und erinnerten an einen Krimi. Ein Mann flüchtet in Geringswalde am Abend des 21. Februar vorigen Jahres auf einer Simson vor der Polizei und kracht Minuten später in ein entgegenkommendes Motorrad. Die Quittung folgte Wochen später. Ende Juni flatterte dem 45-Jährigen ein Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
21.11.2025
2 min.
Verfolgungsjagd nach Kindesentführung über A 72: Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft
Nach einer Verfolgungsjagd mit versuchter Kindesentführung sitzt ein Mann in U-Haft.
Ein 42-Jähriger hatte am Mittwoch sein Kind (6) entführt und lieferte sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Julia Grunwald
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
16.12.2025
3 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan: Was die Auktion in Dresden einbrachte
Bärbel Patzig, hier beim Bemalen einer Vase, galt als talentierte Malerin.
Die Porzellan-Auktion in Dresden hat Geringswalde ein kleines Vermögen beschert. Bürgermeisterin Fischer steht nun vor der Herausforderung: Was tun mit dem Geldregen?
Marion Gründler
Mehr Artikel