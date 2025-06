Leichenfund in Geithain: Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Am Montag war in Geithain in einem Teich eine tote Frau entdeckt worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Im Fall der am Montagmorgen in Geithain tot aufgefundenen Frau laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. „Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Obduktion angeordnet“, erklärte nun eine Sprecherin der Polizeidirektion (PD) Leipzig. „Das Ergebnis dieser Untersuchung steht aber noch aus.“ Im Fall der am Montagmorgen in Geithain tot aufgefundenen Frau laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. „Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Obduktion angeordnet“, erklärte nun eine Sprecherin der Polizeidirektion (PD) Leipzig. „Das Ergebnis dieser Untersuchung steht aber noch aus.“