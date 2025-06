Leisnig: Über 90 Händler beim Bauernmarkt im Kloster Buch

Am 14. Juni können Gäste wieder stöbern. Viele regionale Produkte werden angeboten.

Der nächste Bauernmarkt findet am 14. Juni von 9 bis 15 Uhr im Kloster Buch statt. Vor Ort bieten über 90 Direktvermarkter und Händler ihre Erzeugnisse aus eigenem Anbau, eigener Aufzucht und Herstellung sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte an. An den (kunst-)handwerklichen Ständen gibt es Keramik, Blaumalerei, Holzarbeiten, ein...