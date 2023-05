Leisniger Chor tritt in Wechselburg auf

Der Ephoralchor Leisnig eröffnet am Samstag, 13. Mai, 16 Uhr, mit einer musikalischen Vesper die Kirchenmusiken in der Basilika "Heilig Kreuz" in Wechselburg. Der Chor besteht aus 20 Sängerinnen und Sängern. Wie der Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg, Jens Petzl, mitteilt, kommen die Mitglieder aus Kantoreien...