  • „Leser helfen“: Aktion hat vor einem Jahr blinde Menschen in Rochsburg unterstützt – neue Busse sind ständig auf Tour

Die Aura-Pension „Villa Rochsburg“ ist Begegnungs- und Weiterbildungsstätte für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Dank der Spenden der „Freie Presse“-Leser konnte ein großes Problem gelöst werden.

Sie rollen oft und sind auch gerade nicht da, weil auf der Straße unterwegs: Über zwei neue Busse verfügt seit dem Frühjahr das Team der Aura-Pension „Villa Rochsburg“ im Lunzenauer Ortsteil. „Wir sind weiterhin mobil und sicher unterwegs“, freut sich Peggy Kiolbassa, die Leiterin der Begegnungs- und Weiterbildungsstätte des Blinden-...
