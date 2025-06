Letzter Arbeitstag in der Papierfabrik Penig: „Das schwerste ist der Abschied von den Kollegen“

Tränenreiche Abschiede und leere Büros in Penigs Papierfabrik: Rund 120 Mitarbeiter hatten am Montag ihren letzten Arbeitstag in Deutschlands ältester Papierfabrik. Es war ein emotionaler Abschied.

Ungewöhnliche Ruhe ist in die große Produktionshalle eingekehrt, die Maschinen stehen still, wo sonst hektische Betriebsamkeit herrscht, sind nur noch vereinzelt Mitarbeiter unterwegs. Allerdings nicht, um Papier auf Walzen zu ziehen und anschließend Gegenzugpapier als Endprodukt zu gewinnen, sondern um ihre Spinde zu leeren. Rund 120 Männer...