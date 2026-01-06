Lilapetz in Penig schließt, Wreesmann kommt: „Wir lassen niemand im Regen stehen“

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein.
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein. Bild: Falk Bernhardt
Katrin und Sven Kühn haben am Dienstag bei Lilapetz in Penig eingekauft.
Katrin und Sven Kühn haben am Dienstag bei Lilapetz in Penig eingekauft. Bild: Falk Bernhardt
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig läuft. Wann genau der Markt schließt, ist nicht bekannt.
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig läuft. Wann genau der Markt schließt, ist nicht bekannt. Bild: Falk Bernhardt
In Rochlitz gibt es einen Wreesmann-Markt an der Leipziger Straße.
In Rochlitz gibt es einen Wreesmann-Markt an der Leipziger Straße. Bild: Falk Bernhardt
Der Thomas-Philipps-Markt in Altmittweida hatte Ende 2025 geschlossen. Hier will Wreesmann einziehen.
Der Thomas-Philipps-Markt in Altmittweida hatte Ende 2025 geschlossen. Hier will Wreesmann einziehen. Bild: Falk Bernhardt
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein.
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein. Bild: Falk Bernhardt
Katrin und Sven Kühn haben am Dienstag bei Lilapetz in Penig eingekauft.
Katrin und Sven Kühn haben am Dienstag bei Lilapetz in Penig eingekauft. Bild: Falk Bernhardt
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig läuft. Wann genau der Markt schließt, ist nicht bekannt.
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig läuft. Wann genau der Markt schließt, ist nicht bekannt. Bild: Falk Bernhardt
In Rochlitz gibt es einen Wreesmann-Markt an der Leipziger Straße.
In Rochlitz gibt es einen Wreesmann-Markt an der Leipziger Straße. Bild: Falk Bernhardt
Der Thomas-Philipps-Markt in Altmittweida hatte Ende 2025 geschlossen. Hier will Wreesmann einziehen.
Der Thomas-Philipps-Markt in Altmittweida hatte Ende 2025 geschlossen. Hier will Wreesmann einziehen. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Lilapetz in Penig schließt, Wreesmann kommt: „Wir lassen niemand im Regen stehen“
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig hat begonnen – die Kunden stehen Schlange. Die Kette gibt weitere Filialen auf. Ein Mitbewerber kommt nach Altmittweida.

In Penig hat es sich herumgesprochen: Der Niedrigpreismarkt Lilapetz an der Chemnitzer Straße schließt, der Räumungsverkauf hat am Montag begonnen. Die Nachfrage im Markt ist auch am Dienstag noch groß, der Parkplatz am Vormittag voll. An beiden Kassen stehen gegen 11 Uhr jeweils bis zu zehn Kunden an. „25 Prozent auf alles“ ist auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
15.12.2025
4 min.
Schülerinnen aus dem finnischen Kemi erkunden Penig und Chemnitz
Weihnachtsmärkte wie den in Chemnitz erleben die Gäste aus Finnland zum ersten Mal. Denn die hiesigen Weihnachtsbräuche unterscheiden sich stark von denen in Kemi.
In Finnland geht es mit dem Schlitten zur Schule, in Deutschland gibt es Adventskalender mit Bier: Der Austausch zwischen Schulen in Kemi und Penig ermöglicht ungewöhnliche Einblicke in den Alltag.
Julia Czaja
17:30 Uhr
3 min.
Lilapetz in Limbach-Oberfrohna schließt nach Räumungsverkauf: Neuer Betreiber teilt Eröffnungstermin mit
Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen.
Der Schreibwaren- und Sonderpostenmarkt gibt seine Filiale in Limbach auf. Ein neuer Betreiber aus Norddeutschland will fast nahtlos übernehmen und hat gute Neuigkeiten für die Angestellten.
Jonas Patzwaldt
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel