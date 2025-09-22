Literaturgenuss in Rochlitz und Penig: Zwei Abende voller Geschichten und Erinnerungen

Kurzgeschichten aus einem Schreibexperiment und Erinnerungen aus DDR-Tagen: In Rochlitz und Penig lesen die Autoren Ronny Ritze und Claus Irmscher aus ihren Büchern. Diese erzählen vom Anderssein.

Rochlitz – Ronny Ritze liest aus „Am See“: Der in Rochlitz lebende Autor und Schreibtrainer Ronny Ritze hatte sich im vergangenen Jahr selbst eine Herausforderung gestellt: Er wollte 30 Tage lang jeden Tag eine Kurzgeschichte in nur 30 Minuten schreiben. Das Ergebnis dieses Versuchs ist ein Buch geworden. Der Titel: „Am See“. Aus eben...