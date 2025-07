Lunzenau: Bei der Kinonacht am Muldenufer sieht ein Dorf schwarz

Das Eisenbahnmuseum „Zum Prellbock“ lädt am Samstag, 12. Juli , 21 Uhr zur Kinonacht am Muldenufer. Gezeigt wird „Ein Dorf sieht schwarz“.

Lunzenau.

Das Eisenbahnmuseum „Zum Prellbock“ lädt am Samstag, 12. Juli , 21 Uhr zur Kinonacht am Muldenufer. Gezeigt wird „Ein Dorf sieht schwarz“. Und darum geht es: Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist frisch-diplomierter Arzt im Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie nach Frankreich auszuwandern. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen. Ab 19 Uhr ist geöffnet, auch das Museum mit der aktuellen Ausstellung „Perlhühner & Schweinehunde“, und es gibt die Möglichkeit für einen kleinen Imbiss. (fp)