Susan Esche, Betreiberin des Gartencafés Schievelbein, bietet kleine Gerichte, Mittagsgerichte und Menüs an. Sie verzeichnet viele Stammgäste aus Lunzenau.
Susan Esche, Betreiberin des Gartencafés Schievelbein, bietet kleine Gerichte, Mittagsgerichte und Menüs an. Sie verzeichnet viele Stammgäste aus Lunzenau. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Gartencafé Schievelbein hat ähnliche Öffnungszeiten wie die Rochsburg. Denn auch Touristen, die die Burg besuchen, kommen ins Café.
Das Gartencafé Schievelbein hat ähnliche Öffnungszeiten wie die Rochsburg. Denn auch Touristen, die die Burg besuchen, kommen ins Café. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Muldenschlösschen bietet vom 10. bis 22. Dezember Weihnachtsessen an – und beginnt danach mit dem „Frühjahrsputz".
Das Muldenschlösschen bietet vom 10. bis 22. Dezember Weihnachtsessen an – und beginnt danach mit dem „Frühjahrsputz“. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Restaurant Cicchetto hat derzeit donnerstags bis sonntags jeweils ab 17:30 Uhr geöffnet.
Das Restaurant Cicchetto hat derzeit donnerstags bis sonntags jeweils ab 17:30 Uhr geöffnet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Sven Esche betreibt mit seiner Frau das Gartencafé Schievelbein. Es ist bei Lunzenauern und auswärtigen Gästen gleichermaßen beliebt.
Sven Esche betreibt mit seiner Frau das Gartencafé Schievelbein. Es ist bei Lunzenauern und auswärtigen Gästen gleichermaßen beliebt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Lunzenau beweist Vielfalt: Vom Gartencafé bis zur Schokoladenverkostung
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Penig öffnet eine Gaststätte wieder. Der Bürgermeister von Penig führt diesen Erfolg auf die schwache Gastro-Szene der Nachbarorte zurück. Doch die Gastronomen in Lunzenau zeigen Selbstbewusstsein.

In Penig wurde kürzlich eine seit Jahren leer stehende Gaststätte wiedereröffnet. Der Eventmanager Marcus Fuchs aus Penig hat mit der „Gaststätte im Kulturhaus“ die Herausforderung angenommen. Das neue Angebot reiht sich in eine recht große Gaststättenlandschaft der Stadt ein und lockt auch Gäste aus benachbarten Orten an. „Weil es in...
