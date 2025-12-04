Lunzenau beweist Vielfalt: Vom Gartencafé bis zur Schokoladenverkostung

In Penig öffnet eine Gaststätte wieder. Der Bürgermeister von Penig führt diesen Erfolg auf die schwache Gastro-Szene der Nachbarorte zurück. Doch die Gastronomen in Lunzenau zeigen Selbstbewusstsein.

In Penig wurde kürzlich eine seit Jahren leer stehende Gaststätte wiedereröffnet. Der Eventmanager Marcus Fuchs aus Penig hat mit der „Gaststätte im Kulturhaus“ die Herausforderung angenommen. Das neue Angebot reiht sich in eine recht große Gaststättenlandschaft der Stadt ein und lockt auch Gäste aus benachbarten Orten an. „Weil es in... In Penig wurde kürzlich eine seit Jahren leer stehende Gaststätte wiedereröffnet. Der Eventmanager Marcus Fuchs aus Penig hat mit der „Gaststätte im Kulturhaus“ die Herausforderung angenommen. Das neue Angebot reiht sich in eine recht große Gaststättenlandschaft der Stadt ein und lockt auch Gäste aus benachbarten Orten an. „Weil es in...