Die Brücke über den Mühlgaben in Lunzenau.
Die Brücke über den Mühlgaben in Lunzenau. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben kann gebaut werden
Redakteur
Von Falk Bernhardt
0:00 Anhören

Schon seit Jahren will Lunzenau diese marode Überführung erneuern. Die Planung wurde nun vergeben, der Neubau soll noch 2026 beginnen.

Der Fördermittelbescheid im Dezember war laut Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) „das Weihnachtsgeschenk“ für Lunzenau. Nun hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag die Vergabe der Planungsleistungen für die Brücke über den Mühlgraben in Höhe rund 60.000 Euro an eine Chemnitzer Ingenieurgesellschaft vergeben, einstimmig.
Mehr Artikel