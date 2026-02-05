Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben kann gebaut werden

Schon seit Jahren will Lunzenau diese marode Überführung erneuern. Die Planung wurde nun vergeben, der Neubau soll noch 2026 beginnen.

Der Fördermittelbescheid im Dezember war laut Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) „das Weihnachtsgeschenk“ für Lunzenau. Nun hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag die Vergabe der Planungsleistungen für die Brücke über den Mühlgraben in Höhe rund 60.000 Euro an eine Chemnitzer Ingenieurgesellschaft vergeben, einstimmig.