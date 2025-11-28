Lunzenau investiert kräftig: Straßenbau, Feuerwehr und Millionen für die Stadtsanierung

Im Haushalt für 2026 in Lunzenau spielt die Infrastruktur eine große Rolle, wichtigstes Vorhaben ist die Rochlitzer Straße. „Freie Presse“ fasst den Etat zusammen und schaut auf die Steuerlast.

Der Haushalt der Stadt Lunzenau für 2026 steht und soll bereits zur Sitzung am 1. Dezember beschlossen werden. Andere Kommunen im Landkreis haben erst im Laufe dieses Jahres ihren Etat für das Jahr 2025 beschließen können, Frankenberg zum Beispiel im Oktober. „Einige Kommune haben auch derzeit noch keinen bestätigten Haushalt“, erklärte... Der Haushalt der Stadt Lunzenau für 2026 steht und soll bereits zur Sitzung am 1. Dezember beschlossen werden. Andere Kommunen im Landkreis haben erst im Laufe dieses Jahres ihren Etat für das Jahr 2025 beschließen können, Frankenberg zum Beispiel im Oktober. „Einige Kommune haben auch derzeit noch keinen bestätigten Haushalt“, erklärte...