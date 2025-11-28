Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau. Hier können noch einige Grundstücke verkauft werden.
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau. Hier können noch einige Grundstücke verkauft werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ab Frühjahr 2026 soll die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut werden.
Ab Frühjahr 2026 soll die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehr in Lunzenau soll ein neues Einsatzfahrzeug bekommen, ein HLF 20.
Die Feuerwehr in Lunzenau soll ein neues Einsatzfahrzeug bekommen, ein HLF 20. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan zur Stadtsanierung.
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan zur Stadtsanierung. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau. Hier können noch einige Grundstücke verkauft werden.
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau. Hier können noch einige Grundstücke verkauft werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ab Frühjahr 2026 soll die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut werden.
Ab Frühjahr 2026 soll die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehr in Lunzenau soll ein neues Einsatzfahrzeug bekommen, ein HLF 20.
Die Feuerwehr in Lunzenau soll ein neues Einsatzfahrzeug bekommen, ein HLF 20. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan zur Stadtsanierung.
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan zur Stadtsanierung. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rochlitz
Lunzenau investiert kräftig: Straßenbau, Feuerwehr und Millionen für die Stadtsanierung
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Haushalt für 2026 in Lunzenau spielt die Infrastruktur eine große Rolle, wichtigstes Vorhaben ist die Rochlitzer Straße. „Freie Presse“ fasst den Etat zusammen und schaut auf die Steuerlast.

Der Haushalt der Stadt Lunzenau für 2026 steht und soll bereits zur Sitzung am 1. Dezember beschlossen werden. Andere Kommunen im Landkreis haben erst im Laufe dieses Jahres ihren Etat für das Jahr 2025 beschließen können, Frankenberg zum Beispiel im Oktober. „Einige Kommune haben auch derzeit noch keinen bestätigten Haushalt“, erklärte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
29.10.2025
2 min.
Ring frei in Lunzenau: Der Schöllhammer ist nun Geschichte
In den Herbstferien ist in Lunzenau das Gebäude Am Ring 6 abgerissen worden. Die Rochlitzer Straße ist wieder frei, der Ausbau startet 2026.
Falk Bernhardt
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
13:40 Uhr
1 min.
Weg frei für Investitionen: Lunzenau beschließt Haushalt für 2026
Ab Frühjahr 2026 wird die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut.
Lunzenau plant mit viel Geld für Straßenbau und Feuerwehr. Der Stadtrat hat den Etat nun beschlossen: Grünes Licht auch für die Rochlitzer Straße.
Falk Bernhardt
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
Mehr Artikel