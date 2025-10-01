Lunzenau: Sperrung am Kreisel in Kraft - Hausabriss ab Montag

Das Gebäude Am Ring 6 in Lunzenau wird ab Montag abgerissen. Die Sperrung der Straße davor ist bereits am Mittwoch erfolgt.

In den Herbstferien wird Lunzenau zur Baustelle, die erforderliche Sperrung ist seit 1. Oktober schon in Kraft. Das Gebäude Am Ring 6 muss für den Ausbau der Rochlitzer Straße weichen und wird deshalb ab Montag innerhalb von zwei Wochen abgerissen, also vom 6. bis 18. Oktober. „Das wird auch planmäßig so laufen“, erklärt Bürgermeister...