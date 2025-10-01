Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Haus Am Ring 6 in Lunzenau wird nun abgerissen werden.
Das Haus Am Ring 6 in Lunzenau wird nun abgerissen werden. Bild: Falk Bernhardt
Das Haus Am Ring 6 in Lunzenau wird nun abgerissen werden.
Das Haus Am Ring 6 in Lunzenau wird nun abgerissen werden. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Lunzenau: Sperrung am Kreisel in Kraft - Hausabriss ab Montag
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gebäude Am Ring 6 in Lunzenau wird ab Montag abgerissen. Die Sperrung der Straße davor ist bereits am Mittwoch erfolgt.

In den Herbstferien wird Lunzenau zur Baustelle, die erforderliche Sperrung ist seit 1. Oktober schon in Kraft. Das Gebäude Am Ring 6 muss für den Ausbau der Rochlitzer Straße weichen und wird deshalb ab Montag innerhalb von zwei Wochen abgerissen, also vom 6. bis 18. Oktober. „Das wird auch planmäßig so laufen“, erklärt Bürgermeister...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
22.08.2025
6 min.
Neue Hoffnung für alte Schandflecke: Lunzenau setzt nach Abriss wieder auf Stadtsanierung
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan des Stadtsanierungsgebietes. In den nächsten zehn Jahen sollen viele Fassaden in der Stadt erneuert werden.
Ronny Hofmann wurde in Lunzenau auch als Abriss-Bürgermeister bekannt. Ein Haus verschwindet nun bald, dann stehen die Zeichen auf Sanierung. Was in der Stadt und in Rochsburg alles möglich ist ...
Falk Bernhardt
12.08.2025
4 min.
Sperrung in den Herbstferien: Haus am Ring in Lunzenau wird abgerissen
Das Haus Am Ring 6 in Lunzenau kann nun abgerissen werden. Es ist das gelbe Gebäude, das hier im Spiegel zu sehen ist.
In den Herbstferien wird Lunzenau zur Baustelle: Das Gebäude Am Ring 6 muss für den Ausbau der Rochlitzer Straße weichen - die Zeit drängt. Die Stadt hat weitere Pläne für eine bessere Verkehrsanbindung.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel