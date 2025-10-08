Lunzenau: Unbekanntes Fahrzeug richtet 2000 Euro Schaden an

Am Dienstag wurde auf dem Netto-Markt-Parkplatz in Lunzenau ein Ford beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall der Unfallflucht in Lunzenau und sucht Zeugen. Wie das Polizeirevier Rochlitz am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag, 7. Oktober in der Zeit zwischen etwa 15.45 und 15.55 Uhr in der Rochlitzer Straße auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein ordnungsgemäß abgeparkter blauer Pkw Ford Mondeo durch ein...