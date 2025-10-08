Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt im Fall einer Unfallflucht in Lunzenau. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt im Fall einer Unfallflucht in Lunzenau. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Rochlitz
Lunzenau: Unbekanntes Fahrzeug richtet 2000 Euro Schaden an
Von Freie Presse
Am Dienstag wurde auf dem Netto-Markt-Parkplatz in Lunzenau ein Ford beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall der Unfallflucht in Lunzenau und sucht Zeugen. Wie das Polizeirevier Rochlitz am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag, 7. Oktober in der Zeit zwischen etwa 15.45 und 15.55 Uhr in der Rochlitzer Straße auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein ordnungsgemäß abgeparkter blauer Pkw Ford Mondeo durch ein...
